Раніше чоловік був тричі засуджений за вчинення тяжких злочинів.

Затримано рецидивіста, який був коригувальником ракетних обстрілів ворога в районі Бахмуту.

Про це у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що коригувальник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ у Донецькій області в районі Бахмуту.

"Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв’язку", - зазначають в СБУ.

Правоохоронці затримали його під час спроби фото- та відеозйомки одного з українських військових об’єктів.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одеській області контррозвідники затримали російського агента, який коригував ворожі удари по мосту через Дністровський лиман. Встановлено, що про результати обстрілів затриманий доповідав своєму куратору через закриті канали зв'язку.

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