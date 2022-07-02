Затримано рецидивіста, який був коригувальником ракетних обстрілів ворога в районі Бахмуту.
Про це у Facebook повідомляє Служба безпеки України.
В повідомленні сказано, що коригувальник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ у Донецькій області в районі Бахмуту.
"Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв’язку", - зазначають в СБУ.
Правоохоронці затримали його під час спроби фото- та відеозйомки одного з українських військових об’єктів.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одеській області контррозвідники затримали російського агента, який коригував ворожі удари по мосту через Дністровський лиман. Встановлено, що про результати обстрілів затриманий доповідав своєму куратору через закриті канали зв'язку.