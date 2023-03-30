Попри дощ та сніг українські захисники посміхаються та підтримують надію у серцях українців.

У Бахмуті українські захисники з посмішкою відреагували на різку зміну погодних умов в Україні, яка викликала шок та обурення серед суспільства, яке тільки почало звикати до того, що настала весна.

Зворушливу реакцію показали місцеві прикордонники. Відповідний ролик опублікував глава Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

У кадрі хлопці, які сидять під "лавиною" снігу, що покриває їх голови, задирають палець "вверх" та обіцяють українцям, що все буде добре. Також вони з усмішкою підмічають, що погодка в Україні стала просто "клас".

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"Все 4.5.0! - зимова погода навесні не хвилює прикордонників у Бахмуті", - йдеться в дописі.

Різка зміна погоди в Україні

Нагадаємо, що минулого тижня синоптики попередили українців про різку зміну погодних умов: замість сонця та літнього тепла, який обіцяли громадянам на рівні +23 градусів, суспільство зіткнулося зі снігом, дощами та мінусовою температурою.

Зазначалося, що на початку цього тижня у деяких областях може спостерігатися температура від -3° до +3°, вдень буде трохи тепліше, проте недовготривалі промені сонця, переважно, будуть супроводжувати рясні зливи та мокрий сніг.

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