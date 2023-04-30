Окупанти підтверджують два вибухи.

У неділю, 30 квітня, у тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську Запорізької області прогроміли гучні вибухи.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі. "У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генерального штабу", - написав він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що вибухи чули у всіх мікрорайонах та найближчих населених пунктах. Російські окупанти підтвердили, що пролунало два вибухи.

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Бердянськ в окупації - останні новини

Загарбницькі війська Російської Федерації увійшли в Бердянськ 27 лютого минулого року, на початку повномасштабної війни.

Тоді українці масово виходили на протести проти російської окупації, де закликали загарбників повертатися додому. Однак російські військові розганяли мітинги.

Нещодавно у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що окупанти розміщують своїх поранених солдатів навіть у гінекологічному відділенні лікарні Бердянська.

За даними заступника очільника Бердянської райради Віктора Дудкалова, колаборанти вже збирають речі для "евакуації" на територію РФ чи окупованого Криму.

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