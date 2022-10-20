Відбувається "патрулювання".

У бік кордону Білорусі і Україні підлітали кілька російських винищувачів. МО Білорусі назвало це "патрулюванням кордону Союзної держави".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави", – йдеться в повідомленні, яке було поширене в той час, як по всій території України була оголошена повітряна тривога.

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Одночасно "Беларускі Гаюн" повідомляв, що о 10:05-10:10 зафіксовані злети російських винищувачів МіГ-31к з військового аеродрому в Мачулищах і Барановичах.

Перший борт пробув у повітрі близько 1,5 годин, при цьому його супроводжували два винищувачі, які злітали з аеродрому в Барановичах. О 10:32 фіксували проліт винищувача в напрямку Гомеля в прикордонній Гомельській області.

Військова загроза з боку Білорусі: останні новини

Напередодні Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ. 15 жовтня в Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими. Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

Журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і дійшли висновку, що там протягом останнього місяця відбуваються активні зміни, прибувають російські війська і нова техніка.

18 жовтня над Мінськом були помічені три винищувачі-перехоплювачі Міг-31К спеціальної модифікації, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" не виключає, що разом з Міг-31К російські військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ, які прибули на той самий аеродром того ж дня, привезли в Білорусь і самі "Кинджали".

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