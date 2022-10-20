На супутникових знімках видно, що на території аеродрому в Зябровці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка.

Журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем й дійшли висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська та нова техніка.

Буквально за місяць там, на кордоні з Україною, з’явилися кілька піщаних насипів, будівельні роботи тривають. За змінами на аеродромі Зябровка "Свобода" слідкувала за допомогою супутникових знімків.

Видання з посиланням на свідчення очевидців повідомляє, що останнім часом на білоруський аеродром прибуло ще більше російської техніки та військових.

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"Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябровку (Гомельський район) півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябровки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", – розповіло джерело "Свободи" з Гомельського району.

Ми бачимо, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи. Причому пісок привозять не ззовні, а безпосередньо з кар'єрів на аеродромі.

Подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

На супутникових знімках видно, що на території аеродрому в Зябровці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. На знімку, зробленому 16 жовтня, можна також помітити склад з пальним.

Вибухи і "спалахи" на аеродромі Зябровка

Вночі 11 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі чутні звуки вибухів і видно "спалахи" на аеродромі Зябровка в Гомельській області.

Стверджувалося, що на військовому об'єкті було не менше 8 "спалахів".

Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведенні навчань військ ППО та ВПС з бойовою стрільбою, проте чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябровки - невідомо.

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