Він був бійцем однієї з бригад ЗСУ, воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

На війні з Росією загинув 39-річний львівський оператор і фотограф Юрій Олійник.

Інформацію про це оприлюднили, зокрема, "24 Канал" та ZAXID.NET, з якими працював Олійник, а також Національна спілка журналістів України.

Як повідомляє НСЖУ, оператор загинув 23 березня в Луганській області під час бойових дій. Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Юрій Олійник був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції "24 Каналу". Захоплювався фотографією і походами в гори. Працівники "24 Каналу" та редакція ZAXID.NET висловлюють щирі співчуття родині та друзям Юрія Олійника. Національна спілка журналістів України глибоко сумує та поділяє біль втрати талановитого медійника. Вічна пам'ять Герою", - йдеться в повідомленні.

За словами колег, Юрій був дуже талановитим, працював над проектами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проекту "Інтерв'ю24" - зокрема, робив інтерв'ю з ВІЛ-позитивною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, раніше під обстрілом у Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна.

А в боях за Маріуполь загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун, який виступав у складі збірної України.

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