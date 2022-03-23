Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району.

У Києві під обстрілом загинула журналістка російського інтернет-видання The Insider Оксана Бауліна.

Про це в середу, 23 березня, видання повідомило на своєму сайті.

"Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє супроводжуючих її людей поранені і госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією" - некомерційному фонді, створеному опозиційним російським політиком Олексієм Навальним, якого 22 березня суд засудив до 9 років колонії.

Після внесення ФБК до списку екстремістських організацій журналістка змушена була виїхати з Росії. Як кореспондентка Оксана вирушила в Україну, де зробила кілька репортажів зі Львова та Києва.

"The Insider висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Оксани. Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії як невибіркові обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі і журналісти", - написало видання.

Останній пост Бауліної на її сторінці у Facebook датовано 5 березня.

"10-й день війни. У мене немає для всіх нас інших підбадьорюючих слів, крім цих", - написала журналістка, опублікувавши фото плаката із зображенням посмертної маски Йосипа Сталіна і написом: "Помер той. Помре і цей".

Своєю чергою голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розповів, що це вже друга смерть журналіста в Україні, про яку повідомляють медіа 23 березня.

"Вранці Національна спілка журналістів України проінформувала про те, що від мінометних обстрілів загинув Віктор Дєдов, оператор місцевого телеканалу "Сигма" в Маріуполі. Він помер у блокованому місті 11 березня", - зазначив Томіленко.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив про обстріли парковки торгового центру в Подільському районі столиці. Він розповів, що одна людина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Загибель журналістів в Україні

Станом на 15 березня повідомлялося, що внаслідок обстрілів окупантів в Україні постраждали щонайменше 35 журналістів, троє загинули. На сьогодні ці цифри збільшилися.

За словами президента України Володимира Зеленського, загибель журналістів від російських обстрілів в Україні - це вагома причина посилювати санкції проти Москви.

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