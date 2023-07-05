За словами представника Міноборони Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.

Втрати російської армії з початку повномасштабної війни проти України склали близько 220 тисяч убитими і пораненими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молодшого Міністра оборони Великобританії Джеймса Хіппі.

"За нашими оцінками, з початку конфлікту було вбито або поранено приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав Хіппі.

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Також, цитує видання, за підрахунками Міноборони Британії, втрати Росії в бронетехніці склали понад 6200 одиниць. Серед них майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів та понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

Хіппі додав, що втрати ПВК "Вагнер" відомство оцінити не може, проте очевидно, що угруповання зазнало важких втрат, поки не вийшло з району Попасної та Бахмута в кінці травня 2023 року.

Втрати РФ в Україні - дані Генштабу

За добу Збройні Сили України ліквідували 670 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни становлять близько 231 тис.700, за добу 670 осіб ліквідовано.

Також Силами оборони України за добу була знищена ворожа техніка, зокрема: танків ‒ 4 тис.62 од, бойових броньованих машин ‒ 7 тис. 917 од, артилерійських систем – 4 тис. 288 од, РСЗВ – 656, засоби ППО ‒ 395 од, літаків – 315 од, вертольотів – 309.

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