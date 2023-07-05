Також за добу було знищено три ворожі танки, дев'ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем.

За добу Збройні или України ліквідували 670 російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни скали близько 231 тис. 700, за добу 670 було осіб ліквідовано.

Також Силами оборони України за добу було знищено ворожу техніку, зокрема: танків ‒ 4 тис. 62 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 7 тис. 917 (+9) од, артилерійських систем – 4 тис. 288 (+36) од, РСЗВ – 656 (+9) од, засоби ППО ‒ 395 (+1) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 614 (+12), крилаті ракети - 1 тис. 264 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 865 (+22) од, спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

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Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексам та 1 - по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено п'ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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