Шторм вщухає й загарбники вивели в акваторію ще один ракетоносій.

У Чорному морі наразі зафіксовано вже три носії крилатих ракет "Калібр" Чорноморського флоту РФ.

Рівень ракетної небезпеки - дуже високий, повідомили у Силах оборони півдня України. Там уточнили, що ворог вивів до акваторії додатковий підводний ракетоносій.

"В Чорному морі поступово вщухає шторм та вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм!", - наголошують українські військові.

Йдеться, що загальний залп ракет типу "Калібр" може становити два десятки одиниць.

"Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!", - підкреслюють у відомстві.

Скільки кораблів РФ було на бойовому чергуванні зранку

Сьогодні вранці у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало десять кораблів ворожого флоту, серед яких - два надводні ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі патрулював один російський корабель.

Також повідомлялося, що ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах Качкарівка, Республіканець, Милове, Тягинка, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк. Також російська армія тероризує населення прифронтових населених пунктів - вона застосувала проти цивільних людей майже двадцять FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій два десятки осколкових боєприпасів.

На Херсонщині постраждали Качкарівка, Осокорівка, Янтарне, Широка Балка, Зміївка, Тягинка, Іванівка, Михайлівка, Берислав, Шляхове, Антонівка, Чорнобаївка, на Миколаївщині - Очаків та Дмитрівка.

Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

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