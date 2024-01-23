Втрати Росії на південній частині території української держави збільшилися.

У Збройних силах України розповіли, що за минулу добу значно скоротилася кількість штурмів, які здійснили російські окупанти, агресор втрачає живу силу та техніку, але "кошмарить" прифронтові населені пункти авіабомбами та безпілотниками з вибухівкою.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак за минулу добу він здійснив лише один штурм українських позицій, й той був марний - зазнавши втрат, супротивник відійшов на свої вихідні позиції.

Зі свого боку Сили оборони б'ють по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Наразі підтверджено, що на лівому березі "зникло" 11 окупантів разом з важливою технікою, яку "утилізовано". Зокрема, знищено реактивну систему залпового вогню "Град", танк, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, в тому числі "Піон", який розроблявся для знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.

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Також пущено на брухт 12 одиниць автомобільної техніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М", два човни та пункт управління БПЛА Zala. Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 кораблів ворожого флоту, серед яких є два надводні ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі патрулює один російський корабель.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами на українців, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також здійснюють бомбардування керованими авіабомбами.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах Качкарівка, Республіканець, Милове, Тягинка, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк. Також агресор тероризував населення прифронтових населених пунктів – застосував проти цивільних людей 19 FPV-дронів та скинув з дронів різних модифікацій 20 осколкових боєприпасів. На Херсонщині постраждали Качкарівка, Осокорівка, Янтарне, Широка Балка, Зміївка, Тягинка, Іванівка, Михайлівка, Берислав, Шляхове, Антонівка, Чорнобаївка, на Миколаївщині - Очаків та Дмитрівка.

"Внаслідок підриву БПЛА типу FPV у Чорноморській громаді Миколаївщини поранено цивільного", - розповіли у Силах оборони. Також внаслідок вибуху одного зі скинутих ворожих осколкових боєприпасів у Бериславі загинув цивільний.

Окрім того, ворог сім разів гатив з артилерії по Херсону, шість разів по Антонівці. Обстріляна Токарівка на Херсонщині та Солончаки на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів поранено цивільного, ще один звернувся по допомогу в лікарню із пораненням, отриманим раніше. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, цивільні автомобілі.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські безпілотники "кошмарять" прибережні населені пункти Херсонщини. Тільки учора зафіксовано 19 ударів, а з минулого понеділка - 108.

"Найбільше страждає місто Берислав. Учора у місті росіяни вбили чоловіка, який їхав вулицею на скутері. На жаль, такі випадки непоодинокі. Окупанти цілеспрямовано бʼють по автівках та домівках людей. Трапляються навіть випадки, коли атакують похоронний транспорт", - розповів посадовець.

За його даними, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл регіону, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 30 снарядів. Йдеться, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок, ще дві людини отримали поранення.

Окрім того, цієї ночі по Бериславу росіяни вдарили з авіації - керовану авіаційну бомбу скинули на магазин. Внаслідок влучання будівля знищена вщент.

Важливі новини України - війна сьогодні триває, і це варто знати

Вранці 23 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що між захисниками нашої держави та росіянами було 68 боїв. Зокрема, бойові активні дії тривали на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Куп’янському напрямках. Наші воїни дали супротивникам "по зубах".

РФ на нашій території зазнала дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 23 січня 2024 року становлять приблизно 377 820 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 970 ворожих реактивних систем залпового вогню.

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