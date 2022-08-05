В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.

Російські окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять ворожих носіїв "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Станом на 05.08.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

За добу на користь РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 37 суден, із них 6 суден рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря - 34 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Військово-морським силам ЗСУ два протимінні кораблі зі складу Королівських військово-морських сил.

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