Вадим Пристайко зазначив, що мова наразі йде про два кораблі ВМС Британії, які проходять переобладнання.

Велика Британія планує найближчим часом передати Україні військовий корабель, українські моряки наразі проходять навчання.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Він нагадав, що Туреччина з початком війни закрила протоки Босфор і Дарданелли для усіх військових кораблів, що накладає обмеження на терміни поставок суден.

Український дипломат зазначив, що наразі пріоритети України зосереджені на протимінних кораблях.

Також він додав, що мова наразі йде про два кораблі, які проходять переобладнання.

"Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні ВМС Її Величності. Вони будуть перероблені та додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам. Але в них є більше кораблів того самого класу, і на діючих кораблях зараз проходять навчання наші офіцери", - сказав Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина готова обговорювати передачу Україні 11 багатоцільових винищувачів МіГ-29 після того, як вони будуть зняті з експлуатації, і замість них повітряний простір патрулюватимуть Польща та Чехія.

Винищувачі мають зняти з експлуатації наприкінці серпня, а з початку вересня повітряний простір Словаччини патрулюватимуть союзники.

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