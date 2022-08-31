За даними США, їх можуть провести вже в найближчі тижні.

Підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, пише CNN.

"Кирієнко відповідає за нагляд за утримуваними Росією територіями до їх спроби приєднання до Росії, що буде незаконним у разі здійснення", - сказав він.

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Кирієнко потрапив під санкції США в березні 2021 року і в лютому 2022 року, після визнання РФ "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР".

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні.

"В рамках фіктивних референдумів Росія, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до Росії", - зазначив Патель.

Також він назвав російські заяви про те, що український народ якимось чином хоче приєднатися до Росії, помилковими.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники поспішають провести псевдореферендумы на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб провести там мобілізацію.

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