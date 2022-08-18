Мер Мелітополя наголосив, що росіянам потрібно "гарматне м’ясо".

Окупанти поспішають з псевдореферендумом на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб провести там мобілізацію.

Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти збираються зробити із мешканців тимчасово окупованих територій "гарматне м’ясо". Вони поспішають провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб якнайшвидше оголосити обов'язкову мобілізацію до рашистського війська", - наголосив Федоров.

Він нагадав, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України готове надавати всю необхідну допомогу, щоб не допустити примусову мобілізацію.

"Якщо вас або ваших близьких хочуть примусово мобілізувати в окупаційні війська – негайно зверніться до Національного інформаційного бюро через чат-бот Мінреінтеграції", - закликав Федоров.

Мер Мелітополя нагадав, що чат-боти працюють у Telegram та Viber.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у російських загарбників немає жодних перспектив успішно провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях, попри тиск на місцеве населення. Вона вкотре закликала громадян евакуюватися.

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