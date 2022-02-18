Осколки попробивали тіло та лице чоловіка.

У Дніпрі врятували військового, який постраждав під час ворожого обстрілу на передовій. Хлопець отримав численні травми - біля нього розірвалася міна.

Про це повідомляє ТСН.

21-річного бійця гвинтокрилом доправили з-під Авдіївки. Вже за півтори години він був у реанімаційній залі обласної лікарні Мечникова. Медики призначили йому лікування. Уникнути ускладнень, на щастя вдалося.

Ворожий обстріл стався у четвер. Міна розірвалася прямо біля бійця. Осколки попробивали тіло та лице чоловіка. У бійця була загроза для зору.

На щастя, офтальмологи вже заспокоїли військового та його родичів. Серйозних ушкоджень немає. Захисник не втратить зір.

Лікарям вдалося стабілізувати стан хлопця. Нині він вже може спілкуватися з рідними. Проте на цьому лікування не закінчується. Далі на військового чекає реабілітація у військовому шпиталі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти обстріляли територію біля залізничної станції Скотувата на Донбасі. Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських поїздів до станції Фенольна.

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