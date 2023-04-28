Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області", - повідомили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки.

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На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

"На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області", - додали в Генштабі.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

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