Там попередили, що загроза ракетних ударів залишається.

Сьогодні російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "Минулої доби противник завдав вісім ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили в Генштабі.

Ракетний удар 28 квітня

Сьогодні вранці на всій території України лунала повітряна тривога. Ворог завдав удару крилатими ракетами. Влучання зафіксовані в Умані, також в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА.

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