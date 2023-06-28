Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Російські загарбники сьогодні намагались проводити наступи на 5 напрямках, всюди безуспішно. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. "Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник сьогодні здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки; на Бахмутському напрямку - вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори.

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На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, а на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Також наступальні дії ворога відбулися в напрямку Новомихайлівки на Шахтарському напрямку.

Паралельно росіяни наносили авіаційні удари по населених пунктах та позиціях сил оборони, гатили з інших видів зброї.

Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Війна в Україні: новини

Генштаб вранці повідомив про значні втрати ворога за минулу добу, 27 червня, – знищено було понад 900 загарбників.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ біля Бахмута.

Британська розвідка підтвердила просування української армії за стару лінію розмежування під Красногорівкою та зайняття позицій, які росіяни утримували з 2014 року.

В Інституті вивчення війни сьогодні заявили, що бачать просування сил оборони України на лівий, окупований, берег Дніпра в Херсонській області.

Глава Міністерства оборони Британії Бен Воллес днями дав оцінку "літній кампанії" ЗСУ, зазначивши, що українська армія фактично принизила РФ, бо відвоювали за цей час більше територій, ніж захопили росіяни під час зимового наступу.

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