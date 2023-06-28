ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і мають успіх під Бахмутом, цитує речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова Military Media Center.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - сказав він.

Ковальов уточнив, що українські війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

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"Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Андрій Ковальов.

Водночас ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Контрнаступ ЗСУ - головне на ранок 28 червня

Ввечері 27 червня Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Роботине. Українські захисники продовжували вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Вже вранці з'явилась підтверджена незалежними аналітиками інформація про просування українського війська на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Щоправда, експерти ще з'ясовують усі деталі щодо цього.

Водночас експертна спільнота відзначала, що поки мова не йде про широкі контрнаступальні дії - українські сили, схоже, розвідують оборону ворога на "слабкі місця". За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ще рано говорити, чи стане ця операція ЗСУ поворотною у війні.

Українські бійці не приховують, що розвідка боєм іноді дається дуже дорого. Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а у 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

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