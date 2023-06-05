Своєю чергою, росіяни продовжували скоювати воєнні злочини, атакуючи житлові будинки і цивільну інфраструктуру.

Українська військова авіація за добу, 4 червня, завдала 15 ударів по позиціях російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 червня.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу знищили три пункти управління росіян, дві їхні позиції з озброєнням і військовою технікою, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби.

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Також нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних безпілотників.

Водночас, Росія минулої доби вночі запустила крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські дрони-камікадзе "Shahed".

"Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що внаслідок скоєних росіянами воєнних злочинів постраждало мирне населення, були пошкоджені приватні житлові будинки, заклади освіти, а також інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі розповіли, що в ніч проти 4 червня російські війська випустили по Україні вісім ударних дронів Shahed-136/131, шість із них збили. Перед цим повідомлялося про запуск всього п'яти безпілотників і знищення трьох.

Також відомо, що за минулу добу, 4 травня, російські загарбники 29 разів намагалися атакувати оборонні позиції України. Основні удари припали на низку напрямків у Луганській і Донецькій областях.

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