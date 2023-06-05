За добу бійці ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак.

За добу російські загарбники 29 разів намагалися атакувати оборонні позиції України. Під ударами були ряд напрямків у Луганській і Донецькій областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, на Куп'янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Білогорівки.

У районі Бахмута зусилля агресора були зосереджені на спробах просунутися в напрямку населеного пункту Іванівське. Південніше ворог атакував руїни колишнього міста Мар'їнка.

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На інших напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

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Увечері в неділю окупанти вдарили ракетами С-300 по місту Чугуїв в Харківській області. Місцеві жителі нарахували як мінімум п'ять окремих вибухів.

Цей обстріл міг стати емоційною реакцією Кремля на триваючі рейди повстанців у Білгородській області. Як відзначають незалежні аналітики, російська влада досі не придумала, як їм слід реагувати на ці події. Тому їх реакція хаотична і суперечлива.

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