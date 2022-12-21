Ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російські окупанти й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про ситуацію з російським вторгненням станом на вечір сьогоднішнього дня.

Зазначається, що ворог також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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"Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Війна в Україні: ситуація під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових поблизу Бахмута. Президент закликав українців підтримувати захисників Бахмута та інших українських міст, де відбуваються найжорстокіші бої проти російських окупантів.

Втрати Росії в Україні станом на середу, 21 грудня, майже сягнули позначки у 100 тисяч осіб, за добу ліквідували 510 ворогів.

Російські окупанти, ймовірно, закріпилися у східних промислових районах Бахмута й іноді висуваються в житлові квартали. Однак вуличні бої не підходять для найманців ПВК "Вагнера" і мобілізованих військовослужбовців РФ. У розвідці Британії пояснили, для ефективного ведення таких битв потрібен високий рівень навичок і якісне командування молодшої ланки.

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