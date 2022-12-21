Проблема у відсутності навичок і командуванні молодшої ланки.

Російські окупанти, ймовірно, закріпилися у східних промислових районах Бахмута й іноді висуваються в житлові квартали. Однак вуличні бої не підходять для найманців ПВК "Вагнера" і мобілізованих військовослужбовців РФ. Для ефективного ведення таких битв потрібен високий рівень навичок і якісне командування молодшої ланки. А з цим у окупантів спостерігаються проблеми.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні. Фахівці вважають, що рашисти змогли трохи просунутися в східних околицях Бахмута. Вони закріпилися в промисловому районі і здійснюють вилазки в житлові квартали. При цьому основна лінія фронту проходить в полі навколо східних підступів до міста.

"З моменту просування російських військ у Лисичанську та Сєвєродонецьку у липні 2022 року у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах. Оскільки для вуличних боїв потрібна висококваліфікована піхота з відмінним керівництвом молодшої ланки, цей тип бою навряд чи підійде погано навченим бійцям "Вагнера" і мобілізованим резервістам російської армії", — підсумували в британській розвідці.

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Військова ситуація в Бахмуті: остання інформація

У вечірньому виступі 19 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що місто перетворилося на "найгарячішу" точку на лінії фронту.

Раніше в британській розвідці розповіли, яку тактику використовують "вагнерівці" у Бахмуті. Бойовикам видається смартфон або планшет з супутниковими знімками і ціллю бойового завдання. При цьому командири отримують всі дані за допомогою дронів, а самі сидять в укриттях. Найманцям нерідко наказують рухатися за певним маршрутом. Відхилення карається розстрілом.

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко 19 грудня повідомив, що у рашистів під Бахмутом немає ні тактичного, ні стратегічного успіху. Всі ворожі спроби прорвати оборону українських захисників не мають успіху.

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