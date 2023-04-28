В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 04:30 28 квітня сирени лунають в усіх областях країни.
У Київській ОВА повідомили про загрозу ракетної атаки.
"Загроза ракетної атаки. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення сигналу "повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.
Оновлено 04:45: У Києві чути звуки вибухів. Також повідомляється про вибухи в кількох областях.
Новина оновлюється...
Ракетні удари по Україні
Російські війська вже декілька тижнів не застосовують тактику масштабних ракетних обстрілів українських міст. Зазначалося, що ворог може накопичувати ракети.
Проте в ніч проти 27 квітня росіяни атакували Миколаїв. Під час повітряної тривоги там пролунали вибухи. Ворог випустив по місту 4 ракети "Калібр". Загинула одна людина, є постраждалі. Також пошкоджено десятки будівель.