Повідомлялося про загрозу ракетного удару.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 04:30 28 квітня сирени лунають в усіх областях країни.

У Київській ОВА повідомили про загрозу ракетної атаки.

"Загроза ракетної атаки. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення сигналу "повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Оновлено 04:45: У Києві чути звуки вибухів. Також повідомляється про вибухи в кількох областях.

Новина оновлюється...

Ракетні удари по Україні

Російські війська вже декілька тижнів не застосовують тактику масштабних ракетних обстрілів українських міст. Зазначалося, що ворог може накопичувати ракети.

Проте в ніч проти 27 квітня росіяни атакували Миколаїв. Під час повітряної тривоги там пролунали вибухи. Ворог випустив по місту 4 ракети "Калібр". Загинула одна людина, є постраждалі. Також пошкоджено десятки будівель.

Вас також можуть зацікавити новини: