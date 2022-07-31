Постраждалих немає, обставини події уточнюються.

У гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі український лоцманський катер дістав пробоїну.

Про це повідомив у Facebook представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйовано малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом Бистрим тимчасово обмежено", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" (загалом – 44 карети). Крім того, там же маневрують 4 великих десантних кораблі.

Як повідомляв УНІАН, звільнення острова Зміїний наприкінці червня відкрило шлях до портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ", які розташовані на Одещині.

Таким чином Україна отримала можливість вивозити сільгосппродукцію не лише через румунський канал Суліна, залізничним та автотранспортом, а й через гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море.

На цьому тижні у гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно дістало пробоїну.