Наразі здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

У гирлі Бистре внаслідок підриву на невідомому предметі українське цивільне судно отримало пробоїну.

Про це в Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за його живучість", - сказав Назаров.

Він зазначив, що наразі здійснюються ремонтні роботи судна, а людських втрат в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, звільнення острова Зміїний наприкінці червня відкрило шлях до портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ", що розташовані в Одеській області.

Таким чином Україна отримала можливість вивозити сільгосппродукцію не лише через румунський канал Суліна, залізничним та автотранспортом, а й через гирло Бистре суднового ходу нар. Дунай – Чорне море.

У соцмережах пишуть, що підірвалося українське мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить Держгідрографії.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у курортному селищі Коблево Миколаївської області під час купання у Чорному морі на міні підірвалися двоє людей.