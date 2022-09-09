Завдяки цій оборонній операції обмінний фонд України тільки поповнюється.

Контрнаступальні дії Збройних сил України вплинуть на обмін полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Контрнаступ вплине (на обмін полоненими - УНІАН). Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть у полон відступаючих росіян, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдяки цій оборонній операції обмінний фонд України тільки поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине в позитивному ключі", - пояснив Юсов.

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За його словами, українським захисникам, які перебувають у полоні в окупантів, та їхнім рідним надзвичайно важко. Однак українська сторона робить все можливе для повернення бійців додому.

Нагадаємо, контрнаступ України почався в кінці серпня. На нашій землі станом на 9 вересня вже ліквідували близько 51 900 противників.

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