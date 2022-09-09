За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на українській землі було знищено близько сотні одиниць різної техніки.

Протягом минулої доби, 8 вересня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 650 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення дійшли майже до 52 тисяч осіб.

Зокрема, бойові втрати противника з 24 лютого по 9 вересня орієнтовно склали:

Відео дня

💀 особового складу ‒ близько 51900 (+650 за минулу добу) осіб ліквідовано,

💀 танків ‒ 2122 (+10 за добу) одиниць,

💀 бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) одиниць,

💀 артилерійських систем – 1237 (+11) одиниць,

💀 ракетні системи залпового вогню – 306 (+1) одиниць,

💀 засоби протиповітряної оборони ‒ 159 (+0) одиниць,

💀 літаків – 239 (+0) одиниць,

💀 гелікоптерів – 211 (+1) одиниць,

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),

💀 крилаті ракети ‒ 214 (+0),

💀 кораблі / катери ‒ 15 (+0) одиниць,

💀 автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) одиниць,

💀 спеціальна техніка ‒ 114 (+4).

У Генштабі додали, що найбільших втрат російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Остаточні дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ на півдні України атакували вчора поромну переправу та вдарили по районах зосередження озброєння росіян.

Втрати ворога за бойовий день складають 59 окупантів, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: