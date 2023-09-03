Пілот ймовірно з'являється у трейлері документального фільму ГУР.

Головне управління розвідки України у трейлері документального фільму "Збиті льотчики Росії" ймовірно показало російського пілота, який 23 серпня передав Україні вертоліт Мі-8.

У однохвилинному трейлері, розміщеному в телеграм-каналі ГУР, анонсоване розкриття подробиць спецоперації "Синиця", в ході якої "воєнній розвідці вдалося переманити на український бік російського льотчика разом з вертольотом".

На 50 хвилині в кадрі з’являється, імовірно, той самий російський льотчик, який заявляє "Ніхто не хоче цієї війни. От побачите, коли Україна переможе – це лише питання часу".

У розвідці зазначають, що прм'єра фільму відбудеться 3 вересня о 22:15 в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Операція з російським вертольотом Мі-8 - подробиці

23 серпня стало відомо, що російський військовий вертоліт Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Вертоліт повністю цілий, і його зможуть використовувати для потреб ЗСУ після детального огляду і вивчення обладнання.

Як розповідав згодом голова ГУР Кирило Буданов, до російського пілота "знайшли правильний підхід, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його сім'ю, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це судно". Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Їх вимушені були ліквідувати через спробу чинити опір.

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