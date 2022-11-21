Повідомляється, що є поранені серед мирного населення міста.

У Херсоні російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Повідомляється про поранених серед мирного населення.

Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, не розкривши багато подробиць:

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається".

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Зауважимо, що "Суспільне Херсон" повідомляло про серію вибухів у деокупованому місті, починаючи з 11 години.

ЗСУ зайшли до Херсона 11.11.2022 - що відбувається у місті

9 листопада в Міноборони РФ повідомили, що російські війська залишають Херсон та правобережжя області. Пізніше окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні підтвердив цю інформацію. Також повідомлялося, що деокуповано все правобережжя Херсонської області.

14 листопада глава української держави відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Також над Херсоном офіційно підняли український прапор.

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