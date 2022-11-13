На думку Воллеса, важливо не недооцінювати Москву.

Російська Федерація, всупереч втраті Херсона, не збирається здаватися у війні проти України, вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Як пише Sky News, міністр прогнозує, що Росія буде "стурбована і розчарована" втратою Херсона.

"Херсон був однією з багатьох цілей. Росія зазнала невдачі, тепер Україна отримала його назад. Це фактично ставить російському населенню запитання: для чого все це було? Але також це демонструє чудові здібності України", - сказав Воллес.

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Водночас він зазначив, що "Росія ще далека від того, щоб здатися". На його думку, важливо не недооцінювати Москву.

"Ніколи не недооцінюйте Росію. Історія нагадає вам, що Росія може бути жорстокою щодо своїх же. І якщо їм потрібно більше гарматного м'яса, вони будуть це робити", – каже він.

Звільнення Херсона - що варто знати

Як писав УНІАН, військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами в Херсонській області та продовжують просуватися на цьому напрямку. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ вже деокупували все правобережжя Херсонської області.

За даними аналітиків, росіяни вивели з цієї частини області близько 20 тисяч військових і 3500 одиниць військової техніки. Після відведення в Маріуполі стрімко збільшилася присутність російських військових і "ДНРівців".

Російські пропагандисти називають втечу Росії з Херсона "важким рішенням" і змінюють риторику на більш спокійну на тлі невдачі Кремля.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес відзначав, що це може послабити оборону російських військ і вплине на подальшу деокупацію України – тепер військові зможуть завдавати удари з HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму.

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