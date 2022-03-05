Росіяни відкрили по натовпу попереджувальний вогонь, але це не зупинило протести.

Мешканці Херсона вийшли на акцію протесту на підтримку цілісності України в захоплений росіянами центр міста.

Попередньо акція розпочалася о 10:00 ранку. Десятки громадян тримають синьо-жовті прапори і вигукують гасла "Слава Україні".

Перед заходом активісти закликали учасників мати "гарячі серця" і "холодні голови", щоб "не провокувати орків".

ОНОВЛЕНО 11:00 Росіяни відкрили по натовпу попереджувальний вогонь, але це не зупинило протести.

Як пише Суспільне, люди йдуть і йдуть на площу з усіх мікрорайонів міста. Вони заполонили майже всю площу.

4 березня російські окупанти відмовили у "зеленому коридорі", щоб Україна могла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у середмісті Херсона.

Мешканці Херсона не захотіла брати гумдопомогу.

Завдяки зусиллям херсонців також провалилася пропагандистська операція росіян з проголошення "Херсонської народної республіки".

У п’ятницю загарбники відімкнули мобільний зв’язок, інтернет працює з перебоями.

Окупанти взяли Херсон під тимчасовий контроль 2 березня після важких боїв зі Збройними силами України.

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