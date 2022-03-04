Відключені мобільні мережі Vodafone та "Київстар". Наразі працює лише WiFi.

Окупанти відключили мобільний зв’язок на території всієї Херсонщини.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" на території всієї Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі працює лише WiFi. Ситуація з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після боїв окупанти взяли під контроль Херсон. Зокрема, вони захопили будівлю ОДА і телевежу.