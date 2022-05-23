Це сталося на Алеї Героїв незалежної України.

В тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники знищують українські державні символи.

Відповідне відео опублікували в соціальних мережах.

На ролику можна побачити, як бронетранспортер з символікою "Z" знімає український герб з меморіалу. Це сталося на Алеї Героїв незалежної України.

Нагадаємо, що Херсон перебуває в російській окупації з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Місцеві жителі неодноразово виходили на мітинги "за Україну".

Нещодавно на вулицях міста з'явилися попередження для росіян. Також останнім часом у місті активізувалися українські патріоти. Вони нагадують рашистам про швидке звільнення міста.

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