Вона наголошує, що у планах загарбників - утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російські окупанти готуються до незаконної анексії окупованих ними територій України.

Про це йдеться у повідомленні в її Telegram-каналі.

Зазначається, що після провалу плану щодо проведення "референдуму" на Херсонщині через масові протести місцевих мешканців, окупанти розпочали розробку іншого сценарію привласнення українських територій.

"З цією метою до Держдуми РФ внесено законопроект про розширення повноважень президента, зокрема щодо створення тимчасових адміністрацій за межами РФ на захоплених територіях України. У планах загарбників - утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Підготовка до цього вже розпочалась", - наголосила Денісова.

Вона повідомила, що у Скадовську Херсонської області окупанти формують базу даних мешканців під приводом здійснення соціальних виплат у російських рублях.

Водночас ними анонсується оформлення нових паспортів зразка РФ для мешканців тимчасово окупованої Херсонської області.

"Напередодні колаборант Володимир Сальдо, який проголосив себе очільником Херсонської області, повідомив рашистським ЗМІ, що Херсонщина вже найближчим часом увійде у склад РФ", - написала омбудсмен.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що окупанти швидко захопили Херсонську область, бо там було зосереджено потужне угруповання. Для Збройних сил України утримання перешийка з тимчасово окупованим Кримом, за його словами, було б занадто важким.

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