У південно-західній частині Донецька кадировські тіктокери продовжують мародерствувати.

Українські та російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Бахмута.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ ведуть активні дії в районі Бахмута. Зокрема, за деякими даними, українські військові просуваються на захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута) і до Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута). При цьому російські окупанти провели ряд безуспішних наступальних операцій поблизу Оріхово-Василівки та інших населених пунктів.

У звіті також говориться, що згідно з відеокадрами, які поширив один з російських воєнкорів, в районі Бахмута воює 200-а окрема гвардійська мотострілецька бригада 14-го армійського корпусу (Північний флот).

Відео дня

Крім того, аналітики зазначили, що російські окупанти завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, і провели безуспішні наступальні дії в районі кількох населених пунктів.

А в південно-західній частині Донецька діє чеченський загін "Ахмат", який займається мародерством і знімає постановочні бойові відеоролики.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті тривалий час була дуже важка і майже без динаміки. Однак наприкінці травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці до початку літа покинуть місто, оскільки вичерпали свої сили.

А кілька днів тому почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ досягають успіху в Бахмуті. Так, 9 червня Інститут вивчення війни повідомив, що ВСУ просунулися на 1,8 км в ширину і 1,2 км в глибину вздовж західного берега північно-донецького каналу на захід від Андріївки.

Вас також можуть зацікавити новини: