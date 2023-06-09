На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції.

Схід України залишається епіцентром бойових дій на лінії фронту, а на кількох ділянках Бахмутського напрямку тривають активні дії.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що ситуаціє є напруженю на всіх ділянках фронту.

За словами Маляр, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої.

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Також на всіх напрямках російські окупанти завдають авіаційних ударів і здійснюють артилерійські й мінометні обстріли.

"Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", - наголосила Маляр.

При цьому, на Бахмутському напрямку росіяни стягують резерви й намагаються утримати займані позиції.

"Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", - підкреслила Маляр.

Крім того, на півдні країни на Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії, там тривають позиційні бої.

Війна в Україні - контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post із посиланням на слова чотирьох анонімних військових повідомило, що ЗСУ пішли в контрнаступ ввечері 7 червня. ЗМІ зазначили, що запеклі бої розгорнулися в Запорізькій області, на одній з ділянок фронту, яка розглядалася вірогідним місцем "старту" дій.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські військові нібито провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня. Зокрема, українські військові здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" в західній частині Запорізькій області в ніч із 7 на 8 червня.

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