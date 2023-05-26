Російські війська обмежили наземні атаки в районі Бахмута, оскільки найманці "Вагнера" почали відхід з прифронтових районів міста 25 травня.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, окупанти вели безуспішні наступальні операції в напрямку Бахмута та Іванівського.
Також, за деякими даними, росіяни переключили свою увагу на шосе T0504 Часів Яр-Бахмут і O0506 Хромово-Бахмут, а на флангах Бахмута тривають запеклі бої.
При цьому, як зазначили аналітики, терористи "ДНР" все частіше прибувають в Бахмут і витісняють там бойовиків "Вагнера".
Крім того, за даними Інституту, окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. На кадрах з геолокацією видно, що російські війська незначно просунулися в західній частині міста Мар'їнка.
"Додаткові кадри з геолокацією показують, що українські війська утримують позиції південніше Авдіївки в районі Опитного", - зазначили аналітики.
А в районі Авдіївки, Новобахмутівки та Новокалинового тривають позиційні бої.
Ситуація у Бахмуті
Обстановка у Бахмуті дуже важка. Там безперервно йдуть бої. Кілька днів тому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці покинуть місто до кінця весни.
При цьому, як зазначили у Генштабі, інтенсивність боїв на фронті продовжує знижуватись. За добу зафіксовано всього 22 ворожі атаки, хоча ще на початку травня їх було по півсотні та більше за добу.