Цієї доби на найактивніших ділянках фронту відбулось 17 бойових зіткнень з окупантами.

Сьогодні українські військові відбили чергові спроби наступу російських військових в районі Білогорівки на Лиманському напрямку та Красногорівки на Авдіївському. Крім того, відбито численні атаки окупантів на Мар’їнку.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, росіяни продовжують зосереджувати основні сили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, цієї доби на вищезгаданих ділянках фронту відбулось 17 бойових зіткнень з ворогом.

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Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та обстрілювали прифронтові населені пункти з авіації та артилерії.

"На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка", - розповіли у Генштабі.

Водночас, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджені на оборонних діях.

Війна новини - головне на 25 травня

Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар’їнка, де українські військові тримають оборону та відбивають численні атаки ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку росіяни накривають артилерією Сили оборони України, які просуваються по флангах. Туди ж окупанти стягують додаткові сили.

За даними Міноборони, у передмісті Бахмута "вагнерівців" замінили армійські регулярні загони, однак у самому Бахмуті все ще залишаються бойовики "Вагнера".

Наразі українські захисники та захисниці контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".

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