За попередніми даними, можлива чергова спроба атаки Кримського мосту українськими безекіпажними катерами.

В районі Кримського мосту сталося кілька вибухів, повідомляється про атаку безекіпажних катерів і повітряних дронів.

Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух в районі населеного пункту Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поруч з Кримським мостом. Пізніше стався новий потужний вибух в районі Кримського мосту, а потім третій.

"Було вже кілька вибухів, чути стрілянину", - повідомляє ВЧК-ОГПУ.

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Mash повідомляє, що на Кримському мосту відключено освітлення - швидше за все, це пов'язано з заходами безпеки. В'їзд на самий міст зараз перекритий. На Кримському мосту перекрито рух і пропала електрика, повідомляє тг-канал "Sota".

За попередніми даними, можлива чергова спроба атаки Кримського мосту українськими безекіпажними катерами.

Після серії вибухів окупанти підняли в повітря 3 винищувачі для перехоплення повітряних цілей над акваторією Азовського моря.

"Військовослужбовці армії РФ в Криму в підвищеній готовності. Особливо Севастополь", - повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Голова руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов заявив, що у районі Кримського мосту стався вибух та почалася пожежа.

А "радник голови" Криму Олег Крючков заявив, що не "може підтвердити інформацію про вибухи".

"Гучні звуки, які чули жителі Керчі годину тому до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття - рух відновиться", - написав Крючков.

Володимир Рогов повідомляє, що нібито три надводні дрони було знищено в Керченській протоці.

Близьке до Росморречфлоту джерело повідомляє, що морський дрон нібито врізався в танкер на відстані 30 миль від Керченської протоки. Найімовірніше підбили танкер Sig. Він був спущений на воду у 2014 році, зараз знаходиться десь у районі Керченської протоки.

"Радник голови Криму Крючков зовсім забрехався. З його слів можна зрозуміти, що вибухи були, але кримська влада не відповідає за "Керченську протоку і якірні стоянки". Вже зрозуміло, що була атака дронів і є враження. Судячи з натяків Крючкова, це дійсно танкер", - пише ВЧК-ОДПУ.

Атаки на Кримський міст - деталі

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже двічі були "прильоти" по Кримському мосту. Так, 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа, в РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті загорівся залізничний потяг. Також по мосту вдарили 17 липня, внаслідок чого було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в обох операціях по підриву Керченського (Кримського) моста приймали представники Служби безпеки України.

Після "інциденту" з'явилася інформація про те, що Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями.

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