Цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі.

У Києві двоє осіб постраждали внаслідок нічної атаки російських окупантів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"У столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі - на амбулаторному лікуванні", - зазначив мер.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував також, що цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі.

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"На місці падіння - вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв. Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі. Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби", - заявив він.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 16 червня (із 21.00 15 червня) противник атакував нашу країну 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове - РФ. Основний напрямок удару - Донеччина.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях", - мовиться у повідомленні.

Атака РФ 16 червня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 16 червня, Україна знову опинилася під російською дроновою атакою, у Києві лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження приватного будинку та господарчих споруд в Обухівському районі. 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя, йому надали медичну допомогу на місці.

Ударні безпілотники також були на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Чернігівщині, півночі та півдні Житомирщини і на півночі Вінниччини.

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