Колаж УНІАН / фото ua.depositphotos.com, 37 ОБрМП

У ніч на понеділок, 6 червня, Україна знову опинилася під російською дроновою атакою, у Києві лунають вибухи та працюють сили протиповітряної оборони.

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О 23:42 в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України інформували про переміщення безпілотних літальних апаратів на таких напрямках:

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  • нова група на півночі Сумщини, курсом на південь;
  • на півночі Чернігівщини, курсом на південь;
  • на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину;
  • на Київщині, курсом на захід;
  • на Черкащині, курсом на Вінниччину;
  • на Кіровоградщині, курсом на захід.

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