У ніч на понеділок, 6 червня, Україна знову опинилася під російською дроновою атакою, у Києві лунають вибухи та працюють сили протиповітряної оборони.
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О 23:42 в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України інформували про переміщення безпілотних літальних апаратів на таких напрямках:
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- нова група на півночі Сумщини, курсом на південь;
- на півночі Чернігівщини, курсом на південь;
- на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину;
- на Київщині, курсом на захід;
- на Черкащині, курсом на Вінниччину;
- на Кіровоградщині, курсом на захід.