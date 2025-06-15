У ніч на понеділок, 6 червня, Україна знову опинилася під російською дроновою атакою, у Києві лунають вибухи та працюють сили протиповітряної оборони.

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О 23:42 в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України інформували про переміщення безпілотних літальних апаратів на таких напрямках:

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нова група на півночі Сумщини, курсом на південь;

на півночі Чернігівщини, курсом на південь;

на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину;

на Київщині, курсом на захід;

на Черкащині, курсом на Вінниччину;

на Кіровоградщині, курсом на захід.

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