Остаточна інформація буде відома після завершення повітряної тривоги.

У ніч на вівторок, 28 березня, у Києві пролунали вибухи.

Їх почули у Оболонському та Святошинському районах столиці, повідомляє мер міста Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі. "Вибухи в столиці, попередньо - в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - написав він.

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У Київській обласній військовій адміністрації нагадали, що повітряна тривога досі триває і заклакали мешканців столиці та області залишатися в укриттях.

Пізніше Кличко додав, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нічна атака дронами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері територією України почала ширитися повітряна тривога. Наразі вона лунає у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. У Криму та у Луганській області її оголосили значно раніше.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Київській області існує загроза атаки ворожими дронами.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Росія атакує і з півночі, і з південно-східного напрямку, однак вже є результати роботи української протиповітряної оборони.

"Кілька "Шахедів" вже знищено на Київщині. З Чернігівської області вони пішли. Повітряне командування "Центр" там відпрацьовує. І так само на сході - Повітряне командування "Схід": на Дніпропетровщині теж, за попередньою інформацією, є вже збиття", - повідомив він.

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