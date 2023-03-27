Українців закликають не ігнорувати тривогу.

Ввечері 27 березня 2023 року в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Мешканців Київщини попередили про загрозу атаки дронами.

"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші", – йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Не ігнорувати тривогу закликав також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Станом на 22:24 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. "Червоними" також залишаються Крим та Луганщина.

"Суспільне" повідомило про вибух в Дніпрі. Водночас голова Дніпровської обласної ради Дмитро Лукашук просить мешканців області не ігнорувати тривогу.

Оновлено: На Київщині працює ППО. Також повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.

Оновлено 22:44: Повітряну тривогу оголосили на Житомирщині.

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Атаки дронами по Україні

У понеділок, 27 березня, росіяни атакували дронами Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Внаслідок удару постраждав чоловік.

За даними британської розвідки, РФ почала регулярно отримувати іранські дрони-камікадзе, які згодом використовує для атак по Україні. Лише з початку березня окупанти запустили по Україні щонайменше 71 дрон типу Shahed.