Проводитимуться планові вибухові роботи на Київщині.

У середу, 1 березня, протягом дня на території Вишгородського району проводитимуться планові вибухові роботи. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації:

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій – роботи планові".

У разі реальної загрози в Україні оперативно оголошується повітряна тривога, тому не панікуйте, якщо чутимете сьогодні звуки вибухів під Києвом.

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Попередження про ракетні удари РФ по Україні

Українців налякали інформацією про те, що Росія готує масовані ракетні удари у сакральні для себе дати - 23 лютого та 24-го, у річницю повномасштабного вторгнення. На щастя, цього не сталося.

Утім в ОК "Південь" попереджають, що у найближчі два дні РФ може здійснити ракетний удар. Вони дійшли такого висновку, враховуючи час, який минув з попередньої атаки окупантів, та активність ворожої авіації та безпілотників останніми днями.

Водночас Росія продовжує збільшувати кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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