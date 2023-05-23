У зв'язку з навчаннями буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.м

У Києві та області відсьогодні й до 25 травня проходитимуть військові навчання, людей закликають не панікувати через переміщення важкої техніки.

Як повідомляє командування Сухопутних військ Збройних сил України, метою навчань є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до тренувань залучать особовий склад, штатну військову техніку та озброєння.

У командуванні уточнили, що через навчання буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Відтак, місцеве населення закликали зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.

Навчання військових у регіоні

Як відомо, на Київщині систематично тривають навчання українських військових. Про більшість із них командування не інформує цивільне населення.

Однак, у випадках, коли тренуються сапери й вибухотехніки та коли задіяна велика кількість техніки, громадян повідомляють про це для запобігання паніці.

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