Під час руху поїзда на "Лук'янівській" зупинятися не будуть.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" в Києві.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook.

"Увага! Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під обстріл у Києві потрапила багатоповерхівка у Подільському районі, а також приватний будинок на Осокорках.