"Київський метрополітен"
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" в Києві.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook.
"Увага! Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції", - йдеться в повідомленні.
"Київський метрополітен"
Раніше повідомлялося, що під обстріл у Києві потрапила багатоповерхівка у Подільському районі, а також приватний будинок на Осокорках.