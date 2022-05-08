8 і 9 травня у місті не проводяться масові публічні акції.

Сьогодні в Києві вже чотири рази оголошували повітряну тривогу, можливі провокації.

Як повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав у прямому ефірі ТРК "Київ" .

"8 травня можливі провокації. Тільки за цю добу, від 00:00 до 10-ї ранку, вже чотири рази оголошувалась повітряна тривога. Треба бути дуже обережними, треба розуміти всю небезпеку, яка сьогодні є", - зазначив він.

За його словами, "повідомлення і дії Росії говорять про те, що ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій".

Поворозник нагадав, що комендантська година залишається з 22:00 до 05:00. Водночас, додав він, у Києві 8-9 травня будуть нести посилену службу патрулі Національної поліції, Національної гвардії для убезпечення від провокацій.

Перший заступник голови КМДА наголосив, що жодних масових публічних акцій у місті не проводиться. При цьому він додав, якщо хтось захоче покласти квіти до пам’ятників загиблих, то ніхто йому забороняти не буде. "Але повторю: ми просимо і якоюсь мірою вимагаємо, щоб не було великих скупчень людей – саме для того, щоб не було можливостей для тих чи інших провокацій на території Києва", — сказав Поворозник.

Він також нагадав, що у столиці діє заборона відвідування лісопосадок і лісів поза межами житлових масивів. "Роботи з розмінування, роботи із знешкодження боєприпасів, які не розірвалися, у місцях, де були обстріли, ще не завершено! Окрім цього, зберігається достатньо серйозна небезпека пожеж трави і лісу навкруги міста при розведенні багать на природі", — наголосив перший заступник голови КМДА.

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