Олександр Павлюк зазначив, що влада готова до різних сценаріїв.

Загроза повторного наступу військ Російської Федерації на Київ є завжди. Українська влада готується до різних варіантів розвитку подій

Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, без захоплення Києва повної перемоги РФ не буде.

"Ймовірність завжди залишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо в планах Росії залишається повне знищення України, як це було завжди, і поки буде існувати Росія, серце України - Київ буде під прицілом", - пояснив Павлюк.

При цьому він вказав, що подібні варіанти розглядаються, а влада готується до різних можливих сценаріїв дій противника.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вдалося відстояти Київ. За його словами, це ще не є остаточною перемогою України.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що окупанти можуть спробувати знову захопити Київ за два дні".

Мер столиці підкреслив, що треба і далі бути готовими до оборони і закликав жителів, які виїхали зі столиці через війну, "утриматися від повернення ще принаймні тиждень".

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